Служба безпеки України запобігла розкраданню комплектувальних до літаків ЗСУ на суму понад 10 млн грн і заблокувала мільйонні активи видобувної компанії РФ. Про це у середу, 22 червня, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«СБУ ліквідувала чергову загрозу обороноздатності нашої держави – схему присвоєння комплектувальних до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі. Зловмисники намагалися незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн грн», – розповів він.

За його словами, завдяки реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше ніж півтисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки.

«Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства. Чиновники списували комплектувальні як непридатні до використання та складували їх у закритих приміщеннях заводу. Потім вони намагалися провести викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин та агрегатів», – додав Дехтяренко.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.