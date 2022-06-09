Чоловік продавав військову амуніцію волонтерам, мобілізованим місцевим жителям і на онлайн-майданчиках

Служба безпеки України викрила жителя Умані Черкаської області, який привласнив і продавав військову амуніцію, що була призначена для Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, злочинну схему організував колишній військовий. Він продавав товари, які виготовляли на українських підприємствах винятково для потреб української армії і які були «не для продажу».

«Зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами, і таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього», – зазначили в СБУ.

Чоловік продавав військову амуніцію волонтерам, мобілізованим місцевим жителям і на онлайн-майданчиках.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 500 комплектів військової форми, берці, бафи, балаклави, головні убори. Також чоловік привласнив маскувальні костюми, костюми хімічного захисту та партію плитоносок.

Наразі тривають слідчі дії задля встановлення і притягнення до відповідальності причетних. Вилучені товари СБУ передасть на потреби української армії.