Посадовця міської ради та підприємця підозрюють у привабленні понад 600 тис. грн бюджетних коштів при ремонті вуличного освітлення на у Чернівцях. За даними слідства, чиновник із ФОПом уклали фіктивний договір оренди автопідіймачів тоді, коли такі роботи вже були виконані.

Як у середу, 8 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, посадовець міської ради у змові із підприємцем привласнили бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт системи вуличного освітлення у Чернівцях.

«Вони умислу уклали фіктивний договір оренди телескопічних автопідіймачів для виконання підготовчих робіт, достовірно знаючи що вони уже виконані. Як наслідок, вказаними особами було привласнено понад 600 тис. грн бюджетних коштів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі посадовцю Чернівецької міської ради та фізичній особі-підприємцю оголосили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, підробленні та використанні підробленого офіційного документа (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358 ККУ). Вирішується питання щодо обрання фігурантам справи запобіжних заходів.