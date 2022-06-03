Двох службовців Чернівецької міської ради підозрюють у махінаціях із житлом для дітей-сиріт. За даними правоохоронців, працівники міськради оформляли грошову компенсацію на придбання житла людям, які не мали на неї права та вже неодноразово отримували житло. Насправді ж компенсація мала бути виплачена дітям-сиротам.

Як у п’ятницю, 3 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, йдеться про злочини 2019 року, коли двоє посадовців міськради у складі комісії з розгляду питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт.

«Службові особи органу місцевого самоврядування бувши у 2019 році у складі комісії з розгляду питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, зловживаючи службовим становищем, сприяли особам, які не мали права на грошову компенсацію на придбання житла, одержати з держбюджету понад 1,2 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що особи, яким виділяли грошову компенсацію, уже набували у власність житло від держави та за п’ять останніх років відчужували належні їм на праві власності житлові та інші приміщення.

Двом посадовцям оголосили про підозру за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 ККУ (службове підроблення, зловживання службовим становищем та неналежне виконання службових обов'язків). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.