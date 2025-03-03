Для вчинення злочинів російські поплічники самотужки виготовляли вибухівки

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції запобігли вчиненню терактів та диверсій у Вінниці, Чернігові та Київській області. Злочини готували на замовлення російських спецслужб. Про це у понеділок, 3 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

На Київщині затримали 31-річного рецидивіста з міста Ірпінь, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. За даними слідчих, він на замовлення окупантів планував підірвати одного із військових у місті Буча. Для цього зловмисник виготовив саморобний вибуховий пристрій за інструкцією свого куратора. Щоб підірвати військового російській агент вивчав його графік дня та маршрути пересування. Агента РФ затримали у його помешканні під час підготовки до вчинення злочину.

У Чернігові співробітники СБУ та Нацполіції викрили російського агента, який причетний до підготовки низки терактів в області. Його завданням було виготовити вибухівки та передати виконавцям, які планували підірвати військових, поліцейських та працівників інших силових структур.

Крім того, затриманий за допомогою пляшок із легкозаймистою сумішшю підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони із доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення Росії.

У Вінниці правоохоронці викрили паліїв, які на замовлення росіян за допомогою легкозаймистої суміші спалили дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на ділянках «Укрзалізниці». Крім того, зловмисники надали російським кураторам фото та відео, що підтверджують вчинення злочинів.

Наразі всім затриманим слідчі оголосили підозри у вчиненні диверсій, терористичних актів, державної зради, а також незаконному поводженню зі зброєю або вибуховими речовинами.