16-річного хлопця затримали, коли той рухався на заплановане місце скоєння теракту

У Житомирі правоохоронці затримали неповнолітнього російського агента, який планував вчинити теракт у центрі міста. 16-річний хлопець на замовлення росіян мав підірвати вибухівку на Алеї слави героям, полеглим у російсько-українській війні, повідомили у п’ятницю, 28 лютого, у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, підлітка з Житомирської області завербували під приводом легкого заробітку російські спецслужби. Росіяни наказали 16-річному хлопцю залишити на Алеї слави героїв, розташованої в центрі Житомира, вибуховий пристрій у рюкзаку. Школяр на замовлення окупантів сам виготовив вибуховий пристрій, сховавши його у каструлю та начинивши його залізними шурупами.

«У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як “зайвого свідка”», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Замість школи хлопець поїхав на таксі до Житомира, весь час перебуваючи на зв’язку з російським куратором. Після прибуття до пункту призначення росіяни мали активувати вибухівку за допомогою виклику на мобільний телефон дитини, під’єднаний до пристрою. Втім, правоохоронці оперативно запобігли вибуху та затримали хлопця.

Наразі готується повідомлення неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 14 ККУ, ч. 2 ст. 258 ККУ (підготовка терористичного акту). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Зазначимо, Алею слави героїв у Житомирі відкрили у серпні 2024 року. На алеї розміщені портрети понад 600 загиблих у війні Росії проти України військовослужбовців. Крім того, біля алеї стоять пам’ятні дошки та пам’ятник загиблим бійцям, які брали участь в АТО.