18-річному хлопцю за вчинення теракту загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України та поліцейські затримали 18-річного хлопця, який на замовлення російської спецслужби підпалив в Одесі авто військового прокурора. Про це у п’ятницю, 21 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, затриманий у четвер, 20 лютого, підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Хлопця росіяни завербували через Telegram-канал з пошуку підробітку. За завданням окупантів одесит самостійно виготовив вибухівку потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті. Щоб збільшити радіус ураження, хлопець додатково заклав у вибухівку металеві гайки та заховав її під машину військового прокурора.

«Навпроти “цілі” зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ. Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку», – повідомили у СБУ.

Правоохоронці затримали хлопця того ж дня. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами його спілкування з представниками російської спецслужби. Хлопцю оголосили підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Незабаром суд обере для підозрюваного запобіжний захід.