Зрадники на замовлення Росії намагалася підірвати колишнього правоохоронця з обласного центру

Служба безпеки України у четвер, 20 лютого, повідомила про викриття агентурної групи ворожих спецслужб, яка на замовлення Росії намагалася підірвати у Дніпрі ветерана-правоохоронця.



«Служба безпеки запобігла теракту у Дніпрі. За результатами спецоперації затримано ворожу агентурну групу, яка на замовлення Росії намагалася підірвати колишнього правоохоронця з обласного центру», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що до теракту росіяни залучили:

52-річну медсестру з Вінниччини,

26-річного безробітного харків’янина,

20-річну жінку.

За версією слідчих, українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою, який жителька Вінниччини мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража. Контррозвідка СБУ затримала зрадницю, коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування. Російських агентів із Харкова затримали одразу після цього.



За інструкціями росіян, зрадники приїхали до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону. Потім вони приїхали у Дніпро та залишили пристрій в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, де чекали на вказівки ворога.



«Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для агентки з Вінниччини. За цією локацією жінка забрала СВП і встановила його біля обумовленого гаражу у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець», – розповіли в СБУ.



Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру за закінчений замах на вчинення терористичного акту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 лютого СБУ повідомила про затримання чотирьох ворожих агентів, які на замовлення Росії підготували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого.