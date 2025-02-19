Зловмисники перебувають під вартою та попри юний вік їм загрожує довічне позбавлення волі

СБУ та Нацполіція у середу, 19 лютого, повідомили про затримання чотирьох ворожих агентів, які на замовлення Росії підготували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого.



Служба безпеки та Національна поліція затримали агентів російських спецслужб, які підготували теракт у Миколаєві 14 лютого 2025 року. Того дня росіяни використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва. Унаслідок вибуху жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Співучасниками росіян виявилися четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. За інструкцією ворожих спецслужбістів юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали посилку 42-річній мешканці сусіднього селища.

Підозрюваний у вчинені теракту в Миколаєві 14 лютого

В обмін на обіцянку швидкого заробітку жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати сумку з грошима. За даними СБУ, вона не здогадувалася, що в її руках замаскована вибухівка. Коли жінка підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових, російські спецслужбісти дистанційно активували пристрій через виклик на мобільний телефон.

Підозрюваний у вчинені теракту в Миколаєві 14 лютого

«За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як «зайвого» свідка теракту. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки «залягли на дно» по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Там їх затримали українські правоохоронці», – додають у повідомленні.



Наразі підліткам повідомили про підозру за вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людей. Зловмисники перебувають під вартою та попри юний вік їм загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрюваний у вчинені теракту в Миколаєві 14 лютого

Доповнено о 12:16. Пресслужба Центрального районного суду Миколаєва повідомила, що неповнолітнім обрали запобіжні заходи. Під час розгляду справи, вони визнавали свою провину та просили застосувати стосовно них запобіжні заходи не пов’язані з триманням під вартою. Проте суддя Іван Дірк вирішив тримати їх під вартою без визначення розміру застави.

У дописі також розповіли деталі справи. Як йдеться у матеріалах, у січні 2025 року один з підозрюваних, 16-річний мешканець Полтавщини почав спілкуватися з представниками спецслужб Росії, які за гроші запропонували йому виготовляти вибухові пристрої, транспортувати, передавати їх визначеним людям, а також виконувати роботи щодо підривів об’єктів критичної інфраструктури. Згодом хлопець залучив трьох своїх знайомих, які разом й вчинили теракт у Миколаєві.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 лютого біля закладу харчування вибухнув невідомий предмет. Тоді поліція повідомила, що внаслідок детонації загинули двоє людей, ще восьмеро – отримали травми.

Згодом у мережі поширили відео, на якому видно що вибухівку до кафе, біля якого стояла група людей у військовій формі, принесла жінка, яка також загинула внаслідок вибуху. У Telegram-каналах з’явився фейк, що таким чином загибла нібито хотіла помститися працівникам ТЦК та СП за мобілізацію її сина. Однак, у Центрі протидії дезінформації спростували це повідомлення. Там зазначили, що загибла не мала дітей призовного віку.

Також повідомляли, що внаслідок вибуху біля кафе у Миколаєві загинули троє військових Центру протимінної діяльності.