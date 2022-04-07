На Київщині СБУ виявила уже 33 колаборантів, які активно співпрацювали з російськими військовими, а також затримала 15 мародерів, які розграбовувало майно своїх сусідів. Про це спецслужба повідомила 7 квітня.

Слідчі та оперативні команди СБУ працюють у понад 20 населених пунктах Київської області, на які припав основний масив воєнних злочинів РФ. Лише за декілька днів українській спецслужбі вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за вчинені злочини.

«Також СБУ опитала майже 2 тис. осіб, які стали свідками цих звірств. Це дозволило вже «вийти» на 33 колаборантів, які співпрацювали з рашистами. Завдяки отриманим даним, СБУ затримала також 15 мародерів серед місцевого населення. Їх уже передали Національній поліції», – повідомила СБУ.

Крім того, СБУ виявила більше 100 вибухових пристроїв, понад півсотні артилерійських снарядів, а також бойові гранати, набої, детонатори тощо.

Що стосується доказової бази, то вся зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень і буде використовуватися у міжнародних судах.