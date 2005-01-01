СБУ затримала бізнесмена, який продавав військове спорядження бойовикам «ДНР»

Компанія бізнесмена забезпечувала терористів військовим спорядженням та амуніцією

Працівники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою затримали на Івано-Франківщині бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження терористичній організації «ДНР». Про це у четвер, 18 січня, інформували у прес-службі відомства.

Правоохоронці встановили, що уродженець Маріуполя останнім часом проживав у тимчасово окупованому Донецьку. Він зареєстрував на окупованій території комерційну структуру, яка забезпечувала військовим спорядженням та амуніцією незаконні збройні формування так званої «ДНР».

З'ясувалося, що зловмисник отримував сировину та комплектуючі з Росії через закриті Україною пункти прикордонного пропуску. Він сплачував «податки» до фейкових структур бойовиків, а гроші від них йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

Оперативники СБУ затримали спільника терористів у готельному номері на території одного з туристичних комплексів Прикарпаття, куди він приїхав на відпочинок.

Зловмиснику оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 (Фінансування тероризму) КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.