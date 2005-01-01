Терористи переправляють полонених українців з ОРДЛО до РФ, – СБУ

Спецслужба затримала бойовика, який брав участь у конвоюванні заручників до Росії

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:221480

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Терористи переправляють полонених українців з ОРДЛО до РФ, – СБУ
фото ілюстративне
Наразі понад 500 осіб перебувають у полоні та зникли безвісти в ОРДЛО

У Службі безпеки України є інформація, що незаконно утримуваних українців, зокрема військовослужбовців, переправляють з ОРДЛО до Російської Федерації. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив очільник СБУ Василь Грицак.

За його словами, днями українська спецслужба затримала бойовика при спробі перетину лінії зіткнення на Донбасі. «Ця людина брала безпосередню участь в утриманні і тортурах полонених, збройному штурмі адмінбудівель в Должанську, в тому числі прикордонного загону, конвоюванні за вказівкою російських кураторів військовополонених Збройних сил України на територію РФ», – розповів Грицак.

Глава СБУ підкреслив, що, за офіційною інформацією, на території Росії перебувають 10 громадян України, незаконно утримуваних або засуджених. Разом з тим, він зазначив: «Ми підозрюємо, що багато хто з цих 402-х, яких ми вважаємо безвісти зниклими, можуть перебувати на території Російської Федерації, або, як вони кажуть, «союзних республік».

«Думаю, що цей затриманий нами бойовик розповість щось з цього приводу», – додав Грицак.

Нагадаємо, раніше керівник Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що наразі 103 людини ще залишаються в заручниках в ОРДЛО, а 402 людини вважаються безвісти зниклими.

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