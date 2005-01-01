Звільнених полонених перевірять на «зв'язок з Росією», – Грицак

Звільнені з «ДНР» та «ЛНР» українські заручники можуть надати дані про інших незаконно утримуваних бойовиками українців і тих, хто числиться зниклими без вести. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак, інформує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, СБУ опитає звільнених на предмет отримання інформації щодо місцезнаходження інших заручників і тих, хто числиться зниклими безвісти.

«Зараз ми обов'язково попрацюємо з тими хлопцями, які повернулися додому, проведемо детальне опитування: де, з ким, в яких місцях вони, можливо, мали контакти з тих людей, хто вважається зараз в полоні або зниклими без вести, а таких, за нашими даними, 402 людини. Можливо, долю деяких з них нам і вдасться з'ясувати», - сказав Грицак.

Голова СБУ висловив надію на те, що звільнені заручники зможуть «згадати максимально інформацію про те, де, з якою кількістю людей вони перетиналися в катівнях «ЛНР/ДНР».

Відповідаючи на питання про те, чи буде СБУ перевіряти звільнених українських заручників на предмет їх можливої вербування Росією, Грицак сказав: «Так, звичайно, ми будемо їх опитувати щодо обставин їх перебування в полоні. Є таке поняття, як контррозвідувальний опитування, і ми обов'язково його проведемо».

Разом з тим він наголосив: «Є випадки, наприклад, коли наш боєць, будучи пораненим, без свідомості потрапив в полон, тут не виникає жодних питань».

Він пояснив, що контррозвідувальний опитування проводиться, коли обставини потрапляння в полон не до кінця з'ясовані.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО. Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. За даними СБУ, в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.