Затриманому оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність України і незаконному поводженні зі зброєю

Служба безпеки України затримала чоловіка, який у лютому 2014 року підняв над Харківською міськрадою російський прапор і закликав до її штурму. Його викрили через більш ніж вісім років після злочину.

Як повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 20 грудня, харків’янин виступав перед камерами російських пропагандистів і агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів. Найбільше таких «ефірів» за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу «Россия 1».

«Коли спроби Москви захопити місто провалилися, зловмисник вирішив «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали», – сказано в повідомленні.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили:

російські прапори та георгіївські стрічки;

снайперську гвинтівку з оптикою;

самозарядну гвинтівку Z-10;

набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру в посяганні на територіальну цілісність України, а також у незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року, під час Революції гідності, проросійські мітингувальники в Харкові пікетували сесію міської ради. У той же день з будівлі міськради зняли прапор ЄС та повісили російський. Але згодом після перемовин з тодішнім мером Геннадієм Кернесом прапор росії з будівлі міської ради зняли.