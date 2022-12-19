На в’їзді у Київ прикордонники затримали проросійського священнослужителя Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який їхав до Києво-Печерської лаври.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, 19 грудня у автобусі, що прямував із Харкова до Києва, виявили 46-річного ієрея Харківської єпархії УПЦ МП, який їхав до Києво-Печерської лаври.

У його телефоні прикордонники виявили безліч номерів російських операторів, проросійське листування та матеріали з російською пропагандою.

«У своїй переписці ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію – матушкою, а себе – ледь не мучеником», – йдеться в повідомленні прикордонників.

Прикордонники передали священнослужителя поліцейським.