Чоловік займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ

Служба безпеки України затримала на деокупованій Херсонщині місцевого депутата від забороненої в Україні партії «опозиційна платформа – за життя». Його підозрюють у колабораційній діяльності. Про це йдеться в Telegram відомства.

Правоохоронці встановили, що чоловік почав співпрацювати з російськими військовими та добровільно обійняв в окупаційному «министерстве внутренних дел Херсонской области РФ».

В псевдоправоохоронному органі, він працював у відділі «боротьби з економічними злочинами», який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет Росії.

Наразі його затримано і повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі збирають докази для притягнення підозрюваного до відповідальності. Триває досудове розслідування.