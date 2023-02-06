СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували ракетні удари по Херсону і Одесі
Двоє мешканців Херсона та Одеси збирали розвіддані про базування та переміщення українських військових на півдні
Співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах і енергетичних об’єктах Херсона та Одеси.
За версією слідства, двоє агентів ФСБ збирали розвіддані про базування та переміщення українських військових на Таврійському напрямку. Крім цього, вони передавали росіянам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні.
«Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів "Укрзалізниці" та енергогенеруючих підприємств», – повідомили в СБУ.
Ці дані росіяни планували використати для підготовки нових прицільних ракетних ударів по українських містах.
Одного з російських агентів правоохоронці затримали поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після того, які він сфотографував один із військових об’єктів. Агентами РФ виявились двоє місцевих мешканців, яких ФСБ завербувала після початку повномасштабного вторгнення.
Обидва агенти через Telegram контактували з кадровим співробітником управління ФСБ у Ростовській області під псевдонімом «Буба Касторський».
Обом затриманим слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ. За вчинене їм загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.