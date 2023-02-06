ФСБ завербувала двох мешканців Херсона та Одеси на початку повномасштабного вторгнення

Співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах і енергетичних об’єктах Херсона та Одеси.

За версією слідства, двоє агентів ФСБ збирали розвіддані про базування та переміщення українських військових на Таврійському напрямку. Крім цього, вони передавали росіянам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні.

«Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів "Укрзалізниці" та енергогенеруючих підприємств», – повідомили в СБУ.

Ці дані росіяни планували використати для підготовки нових прицільних ракетних ударів по українських містах.

Одного з російських агентів правоохоронці затримали поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після того, які він сфотографував один із військових об’єктів. Агентами РФ виявились двоє місцевих мешканців, яких ФСБ завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Обидва агенти через Telegram контактували з кадровим співробітником управління ФСБ у Ростовській області під псевдонімом «Буба Касторський».

Обом затриманим слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ. За вчинене їм загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.