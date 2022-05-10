Росіяни здійснили ракетний обстріл оборонного підприємства, скориставшись даними чоловіка

СБУ затримала громадянина України, який коригував ракетний удар російських військ по оборонному підприємству на Миколаївщині.

За даними Офісу генпрокурора, 4 квітня цього року підозрюваний у соціальній мережі «Вконтакте» надав проросійському блогеру-активісту інформацію з точними координатами розташування військовослужбовців Нацгвардії України і військової техніки на одному з оборонних підприємств Миколаївщини.

Після цього росіяни здійснили ракетний обстріл у те місце, яке вказав чоловік. Ударом було знищено та частково пошкоджено майно та транспорт підприємства.

Правоохоронці затримали коригувальника. За рішенням суду його триматимуть під вартою. Чоловікові загрожує тюремний термін за поширення інформації про розташування ЗСУ для їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).