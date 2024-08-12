Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали жительку Донеччини, яка шпигувала для росіян за підрозділами Збройних сил на Покровському напрямку. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, росіяни завербували жінку до співпраці через Telegram-канал, куди вона за власної ініціативи повідомляла про пункти дислокації Сил оборони. За завданням окупантів зрадниця мала вистежити та передати координати укріпрайонів і бойових позицій українських артилеристів. За даними СБУ, за допомогою цієї інформації окупанти планували прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку.

«Для виконання ворожого завдання жінка обходила територію прифронтової громади, де фіксувала місця базування українських захисників. Також фігурантка “втемну” випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов з мешканцями прилеглих селищ», – йдеться у повідомленні.

Отриману інформацію колаборантка передавала месенджером російській розвідці через зв’язкового – бойовика окупаційного угруповання.

СБУ викрила жінку та затримала її у власному помешканні. Разом із тим спецслужба вжила заходів для убезпечення позицій ЗСУ. Під час обшуків в оселі затриманої слідчі вилучили мобільний телефон із доказами її співпраці з окупантами.

Затриманій повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років ув’язнення.