Затриманому одеситу загрожує довічне ув'язнення

Співробітники служби Безпеки затримали російського агента, який діяв на Одещині. За завданням окупантів, він мав здійснювати підпали важливих об’єктів, а також коригувати російські удари. Про це у вівторок, 23 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – 39-річний житель Одеси, який входив до агентурної мережі ФСБ. Він тривалий час жив у Росії, де проживає його батько. До початку повномасштабного вторгнення чоловік у Краснодарі став на військовий облік, щоб оформити російський паспорт. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби. Перед повномасштабною війною чоловік повернувся до України, де згодом на нього дистанційно вийшла ФСБ і залучила до підривної діяльності.

За завданням окупантів, чоловік мав вистежувати локації Сил оборони і наводити на російські ракети та ударні БпЛА. Зокрема, окупантів цікавили позиції української ППО.

«Ще одним напрямком злочинної діяльності фігуранта було знищення релейних шаф “Укрзалізниці”. Насамперед мова йде про підпали семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у затриманого виявили дві бойові гранати

Після першого підпалу релейної шафи СБУ затримала російського по поплічника. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, диверсія, незаконне придбання та зберігання боєприпасів.

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.