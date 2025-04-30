На Житомирщині співробітники Служби безпеки України затримали 22-річну жінку, яка працювала на російську ФСБ. Жінка готувала удари по українських об’єктах та військових, а під час збору розвідувальної інформаці використовувала 4-річну дитину для прикриття. Про це у середу, 30 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, жінку завербував російський спецслужбіст через Telegram-канал з пошуку додаткового заробітку. Його особу вже встановила СБУ.

За завданням окупантів жителька Коростеня мала коригувати ракетно-дронові удари Росії по регіону. Зрадниця намагалася виявити місця ймовірного перебування українських захисників, а також запасні командні пункти та адмінбудівлі Сил оборони. Для цього вона обходила місто, фотографувала та занотовувала геолокації ймовірних цілей. Крім того, жінка шпигувала за рухом вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

«Для конспірації розвідвилазок агентка робила їх під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку “за легендою” відводила до місцевого дитсадочка», – йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ затримали агентку та запобігли передачі розвідданих росіянам. Також спецслужба вжила заходів для убезпечення українських об’єктів.

Під час обшуку у затриманої вилучили телефон з доказами співпраці з ФСБ. Їй оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Жінці загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, 24 березня СБУ повідомила про затримання в Одесі жінки, яка готувала ракетну атаку на базу морських піхотинців. Жінка під час збору розвідданих використовувала 6-річного сина для прикриття.