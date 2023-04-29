Зловмисниць затримали, їм повідомили про підозру

Служба безпеки України викрила і затримала ще шістьох колаборантів, які причетні до організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Про це повідомила СБУ у суботу, 29 квітня.

Як розповіли у відомстві, під час стабілізаційних заходів на Херсонщині викрили п’ятьох жительок Бериславського та Херсонського районів. Вони під час окупації регіону увійшли до складу так званих «виборчих дільниць». Зловмисниці у супроводі російських військових обходили будинки місцевих та змушували їх «проголосувати» за незаконне приєднання області до РФ. За це колаборантки отримували зарплату від Росії.

На Луганщині спецслужба затримала жительку тимчасово окупованого Старобільського району. Зловмисниця була «членкинею територіальної виборчої комісії» - вона складала списки «виборців», видавала «бюлетені» та готувала «протокол голосування».

У квітні 2023 року колаборантка прибула на підконтрольну Україні територію для оформлення соціальних виплат. Вона планувала повернутися назад, але СБУ її затримала.

На підставі зібраних доказів слідчі спецслужби повідомили зловмисницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а ще колабораційна діяльність.

Троє перебувають під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.