Колишні правоохоронці батько і син готували ракетні удари окупантів по Київщині

Співробітники Служби безпеки України затримали сім’ю зрадників, які на замовлення російських спецслужб готували ракетні удари по Київській області та хоронили останки загиблих росіян під Києвом. Затриманими виявились батько і син, мешканці Київщини, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генерального прокурора, у понеділок, 18 березня.

Як розповіли у відомстві, колишні правоохоронці батько і син готували ракетні удари окупантів по столичному регіону. Для цього вони повідомляли ворогу геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали своїм російським кураторам координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

Дані своїх агентів росіяни планували використати для прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Однак, їх вчасно викрили співробітники СБУ. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано.

«Підозрювані отримували від ворога завдання з фіксації та передачі інформації про військові обʼєкти та важливі об’єкти інфраструктури в м. Києві та Київській області. Ці дані використовувалися для подальшого здійснення ракетних обстрілів. За таку співпрацю вони отримували грошову винагороду», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

Крім того, під час документування злочинної діяльності зрадників було з’ясовано, що вони за завданнями російських спецслужб шукали останки російських окупантів, які загинули під час боїв за Київ у лютому-березні 2022 року.

Для цього чоловіки збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили. Після цього вони направляли до ФСБ відповідний «фотозвіт» із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який «звернув увагу» на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у соціальних мережах.

На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат».

За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову «винагороду» від загарбників на власні банківські картки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру. Їм загрожує довічне ув’язнення.