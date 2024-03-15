За вчинене чоловікові загрожує довічне ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала агента російської воєнної розвідки, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів. Про це у п’ятницю, 15 березня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Як розповіли в СБУ, у зоні особливої уваги ворожого агента були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ.

Для збору розвідданих чоловік прикривався роботою водієм-далекобійником, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення. Він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але водночас намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.

Через агента росіяни сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України. Однак цьому стала на заваді СБУ, яка вчасно викрила зловмисника і поетапно задокументувала його злочинну діяльність.

Також він систематично інформував свого «куратора» про місця дислокації та переміщення Сил оборони України на території Запоріжжя. Здійснював дорозвідку на місцях ракетних уражень інфраструктури. За кожне виконане доручення отримував грошову винагороду до 10 тис. грн, повідомили в прокуратурі.

Зловмисника затримали «на гарячому», коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.

Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру, він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.