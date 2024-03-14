СБУ завчасно викрила ворожого агента, а також встановила його російських «кураторів

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла російській диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» у Харківській області. Про це повідомила прес-служба відомства у четвер, 14 березня.

Як розповіли в СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який працював на головне управління генштабу збройних сил Росії. Ворожий диверсант намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції. З цією метою він зробив саморобний вибуховий пристрій, інструкцію для виготовлення якого отримав від російської воєнної розвідки.

Окупанти сподівались через диверсію порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку. Однак СБУ завчасно викрила ворожого агента, а також встановила його російських «кураторів».

Працівники СБУ покроково задокументували розвідувально-підривну діяльність диверсанта і затримали його на етапі підготовки вибухів.

«Крім того, під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді, що на Дніпропетровщині. Для цього зловмисник об’їжджав місцевість обох регіонів у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисник дистанційно координував свої дії зі знайомим – представником агентурного апарату російського ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).