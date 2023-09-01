Снайперу із позивним «Фантом» загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України викрила та затримала агента російської ФСБ, який мав здійснити замах на вище командування ЗСУ на Запорізькому напрямку. Замах чоловік мав здійснити за допомогою снайперської гвинтівки російського виробництва, повідомили у прес-службі СБУ у п'ятницю, 1 вересня.

Разом з іншими агентами снайпер готував замах на українське командування, який мав відбутися 9 травня 2023 року. За постріли з гвинтівки мав відповідати колишній військовий із Запоріжжя із позивним «Фантом».

«За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз". Цю зброю виробляють на території РФ і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора. За наявними даними, саме з такої гвинтівки "Фантом" мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту», – повідомили у прес-службі СБУ.

За день до замаху, 8 травня, угруповання викрили співробітники СБУ. Правоохоронці затримали двох російських агентів, які організували замах, а згодом – їхнього спільника, який ховав під ліжком малої доньки зброю.

Після того, як членів угруповання затримали, снайпер «заліг на дно» та намагався переховуватися. Та згодом на «Фантома» знову вийшов представник російських спецслужб та наказав скоригувати ворожий удар по позиціях Сил оборони. Для цього мали застосувати російські вогнеметні системи «Солнцепьок». Для збору інформації снайпер намагався використовувати своїх знайомих із прифронтових районів.

СБУ вдалося затримати ворожого агента та запобігти удару по позиціях ЗСУ. Під час обшуків у снайпера вилучили понад 500 набоїв різного калібру, серед яких були патрони 308 win, призначені для стрільби зі снайперської гвинтівки. Чоловіку планують оголосити про підозру за двома статтями ККУ. За підготовку замаху та держзраду снайперу загрожує довічне ув'язнення.