Військового затримали під час одержавння 2 тис. доларів хабара за вплив на рішення ВЛК

СБУ спільно з спецпрокуратурою у сфері оборони Західного регіону викрили у Львові командира взводу однієї з військових частин, старшого лейтенанта, який за хабар у 10 тис. доларів обіцяв допомогти оформити інвалідність та звільнити з військової служби свого колегу.

Як розповіли в управлінні СБУ Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 31-річний командир взводу, використовуючи особистий вплив на лікарів одного з медзакладів Львова, обіцяв виготовити фіктивні документи колезі-військовослужбовцю.

«За 10 тис. доларів США фігурант гарантував оформлення позитивного висновку ВЛК про непридатність до військової служби за станом здоров’я», – йдеться в повідомленні СБУ.

Військового затримали на гарячому під час одержання грошей

Командира взводу затримали у Львові на гарячому після отримання першого траншу хабаря у 2 тис. доларів.

Затриманому повідомили про підозру в отриманні хабаря за вплив на прийняття рішень (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Невдовзі йому оберуть запобіжний захід. Також слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб.