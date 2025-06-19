У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив після того, як опублікував локації ЗСУ на сторінці МВС Росії у заблокованій соцмережі «ВКонтакте»

Служба безпеки України затримала військовослужбовця, який на замовлення росіян готував удар по береговій лінії Чорного моря. Зокрема, зрадник намагався організувати атаку на українські комплекси «Нептун», які охороняє його підрозділ, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора у четвер, 19 червня.

За даними слідства, на початку червня 33-річний військовослужбовець Сил оборони у Південному регіоні, поширив інформацію про місце розташування підрозділів ЗСУ на сторінках російського відомства у «ВКонтакте». Після цього на нього вийшли російські спецслужби.

«Діючи в інтересах держави-агресора, на офіційній сторінці МВС РФ у забороненій соціальній мережі “ВКонтакте” він опублікував зображення з Google-мапи з даними про розташування підрозділів Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Зокрема, зловмисник передав окупантами інформацію про свій підрозділ, який охороняє українські протикорабельні комплекси «Нептун». За даними пресслужбі СБУ, росіяни планували атакувати комплекси із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Перед комбінованим ударом військового нібито мали попередити, щоб він відійшов від зони вогневого ураження.

Правоохоронці своєчасно викрили військового – його затримали, коли він готував звіт для російської розвідки. Крім того, СБУ у співпраці з Офісом генпрокурора з’ясували, що чоловік пообіцяв росіянам скоригувати обстріли по навчальних центрах, де він проходив військовий вишкіл.

Під час затримання у військового вилучили мобільний телефон із доказами роботи на окупантів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.