Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави

Співробітники Служби безпеки та Державного бюро розслідувань за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримали військовослужбовця, який передавав армії ЗС РФ координати українських підрозділів. Через дії зловмисника загинули українські захисники. Про це повідомили в пресцентрі СБУ та ДБР в середу, 18 червня.

За даними слідства, зрадник з ідейних переконань допомагав росіянам завдавати ракетних ударів по військових об'єктах у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях.

«З листопада 2024 року до травня 2025 року військовий підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої “ДНР”, який нині служить у збройних силах РФ. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців – прізвища та номери телефонів», – ідеться в повідомленні.

Зокрема, військовий надав інформацію про розташування своєї частини, дислокованої на Черкащині. Він діяв безплатно, пояснюючи це підтримкою російської ідеології.

«В одному з випадків, одразу після передачі даних, по військовій частині було завдано ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону», – розповідають в СБУ.

Підозрюваного затримали у нього вдома. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та у помешканнях його родичів було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски з доказами протиправної діяльності військового.

Затриманий наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.