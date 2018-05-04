СБУ порушила справу на С14 і «Нацкорпус» через затримання бразильського найманця «ЛДНР»

Активісти націоналістичних організацій затримують бойовика Рафаеля Лусваргу

В понеділок, 18 червня, стало відомо, що СБУ відкрила провадження на активістів націоналістичних організацій «Нацкорпус» і С14 через резонансне затримання бойовика з окупованих територій Донбасу. Про це повідомив адвокат затриманого на своїй сторінці у Facebook.

«Головним слідчим управлінням СБ України в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про здійснення представниками С14 в центрі Києва 04.05.18 терористичного акту і викрадення людини», - повідомив на своїй сторінці адвокат Валентин Рибін.

Нагадаємо, що 4 травня активісти націоналістичних організацій «Нацкорпус» і С14 затримали громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргу в Києві і доправили його в СБУ. Суд заарештував бразильця без права внесення застави.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, cуд зобов'язав CБУ відкрити справу через затримання бразильського найманця «ЛДНР» в Києві