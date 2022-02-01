Олексій Данілов назвав пандемію Covid-19 «світовою біологічною війною»

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав пандемію коронавірусу «першою біологічною світовою війною». Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Данілова, світ «сором'язливо називає коронавірус пандемією», хоча насправді це «біологічна війна».

«Я один із небагатьох, хто вважає і відстоює свою точку зору, що у грудні 2019-го року почалася перша велика біологічна світова війна і вона наразі триває. Це наслідки подій, які почалися в Ухані, про який вже всі забули, які світ сором'язливо називає пандемією, ми маємо і сьогодні», – сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що «це його думка, якої він притримується із самого початку». На запитання, чи вважає він, що коронавірус має неприродне походження, секретар РНБО відповів, що «якщо було б доведено, що це природна річ, чітко сказали світові науковці – ми до цього часу відповіді не маємо, вони науковці сперечаються».

Чому Данілов помиляється і Covid-19 – це не біологічна зброя

Остаточного джерела виникнення коронавірусу дійсно наразі не виявили. Теорія з лабораторним походженням досі не виключена, проте і ВООЗ, і розвідка США схиляються до того, що вірус не розроблявся, як біологічна зброя, оскільки в ньому не знайшли слідів генетичних модифікацій.

Експерти ВООЗ прибули до Уханя більш ніж через рік після спалаху – 14 січня 2021 року. Загалом вчені визначили три ймовірні сценарії виникнення коронавірусу та перерахували їх у звіті в порядку ймовірності.

Перше місце в списку зайняв шлях передачі коронавірусу від кажанів до людини через проміжну тварину. Саме цей варіант розглядався як основний ще від самого початку пандемії. Також «можливим», але «малоймовірним» експерти ВООЗ назвали шлях передачі коронавірусу людині через харчові продукти та «холодовий ланцюг».

Окрім того, експерти ВООЗ назвали малоймовірним варіант походження коронавірусної хвороби Covid-19 з лабораторії у китайському місті Ухань. Однак вже в травні 2021 року організація заявила, що не виключає цю теорію.

Американські розвідслужби теж не змогли визначити джерело Covid-19. Уточнюється, що правдоподібними вважаються дві гіпотези виникнення Covid-19: природний контакт з інфікованою твариною та інцидент, пов'язаний із лабораторією. Проте спецслужбовці вважають, що вірус не був створений як біологічна зброя, більшість досліджень дійшли до висновку, що він не був генетично модифікований.