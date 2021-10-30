Американські розвідслужби не змогли визначити джерело коронавірусу Covid-19. Про це йдеться у звіті американської розвідки, розсекреченому 29 жовтня.

Спецслужбовці вважають, що вірус не був створений як біологічна зброя, більшість дійшла висновку, що він не був генетично модифікований.

Уточнюється, що правдоподібними вважаються дві гіпотези виникнення Covid-19: природний контакт з інфікованою твариною та інцидент, пов'язаний із лабораторією.

Одні аналітики віддають перевагу природному походженню, інші – лабораторному, а деякі вважають гіпотези однаково ймовірними. Зазначається, що не вистачає клінічних зразків або повного розуміння епідеміологічних даних щодо найраніших випадків COVID-19.

Незалежна комісія оцінює, що кронавірус ймовірно, виник і заразив людей внаслідок випадковості, яка сталася не пізніше листопада 2019 року, і що офіційні особи Китаю не знали про вірус до спалаху Covid-19.