Секретарка селищної ради на Київщині попалась на хабарі в вигляді автомобіля

На Київщині правоохоронці затримали чиновницю однієї з селищних рад, яка отримала хабар у вигляді автомобіля. Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва у Facebook.

Вказується, що жінка – секретар бюджетної комісії.

Чиновницю затримали після передачі другої частини хабара, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan і грошових коштів в сумі 5 тис. гривень. Перша частина хабара становила 2 тис. доларів США і була отримана зловмисницею в листопаді поточного року.

Фото прокуратури міста Києва

Слідством встановлено, що неправомірну вигоду вона зажадала від підприємця за сприяння в прийнятті позитивного рішення головою та членами виконкому селищної ради про надання дозволу на розміщення двох МАФів на території селища.

Зараз затриманій особі готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України, повідомили в прокуратурі.