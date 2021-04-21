Юлія Юзефович зазнала образ від секретаря Коростишівської міськради

Секретаря Коростишівської міськради Житомирської області Юрія Сарапійчука звільнили з посади за образливі та сексистські висловлювання до депутатки від «Голосу» Юлії Юзефович.

«“Дебілка, ідіотка, не людина...Пішла вон, у тебе висохлі мозгі...Ти скандалістка, інтригантка...Але я вас поважаю як жінку”. Це цитати Юрія Сарапійчука, тепер уже колишнього секретаря Коростишівської міськради на адресу Юлії Юзефович, голови фракції “Голосу” у міській раді», – розповіла народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун.

Вона зауважила, що Сарапійчук – колишній прокурор. Про постраждалу від сексизму депутатку відомо, що вона бореться з незаконним видобутком піску в регіоні.

«На моє прохання щодо поточної роботи секретар міськради звертався до мене зневажливо, кричав, ображав та висміював мене. Я відчула розпач, безправність та незахищеність», – переказала Совсун слова Юлії Юзефович.

В коментарі «Громадському радіо» народна депутатка зауважила, що дотепер не чула про те, щоб за сексизм когось звільняли з роботи, але і не може стверджувати, що таке звільнення відбулося вперше.