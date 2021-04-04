Дніпровський бар Bronx Garage у Дніпрі в суботу, 3 квітня, провів сексистську рекламну акцію. Відвідувачкам пропонували показати бармену груди та отримати безкоштовний коктейль. Оголошення розмістили на вулиці, повідомив місцевий новинний ресурс «Информатор».

Акція стосувалася саме жінок, бо, за словами адміністрації закладу, бармен – чоловік. На запитання, чи працюють на барі дівчата, співробітник закладу відповів, що ні, але навряд жінка б захотіла дивитися на чоловічі груди.

У закладі запевняють, що учасницям акції має бути не менше 18 років. А показати груди можна було як на барі, так і в туалеті.

Хоч акція й була одноденною, бармен запевнив, що подібні вечірки будуть влаштовувати й надалі, якщо це сподобається відвідувачам та відвідувачкам. За його словами, цього разу були охочі взяти участь в акції.

Зазначимо, 4 березня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект щодо протидії сексизму в рекламі. У рекламі хочуть заборонити показувати будь-яку перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка й жінки, насильство за ознакою статі.

Забороненою стане й реклама, в якій тіло людини подають лише як сексуальний об’єкт, або реклама з натяками (слова, звуки, зображення) на секс, якщо він не стосується рекламованого продукту.

За порушення закону рекламодавець має сплатити штраф у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. повторне вчинення такого порушення протягом року загрожуватиме штрафом у 30-кратному розмірі вартості розповсюдженої реклами.

Коли цей закон ухвалять остаточно – невідомо.