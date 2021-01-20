Група народних депутатів запропонувала Верховній Раді визначити поняття «сексизм» і передбачити покарання за його прояв. Законопроекти, якими пропонується внести зміни до законодавства, вже зареєстровані у парламенті.

Спершу депутати пропонують внести зміни до закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Статтю 1 цього закону хочуть доповнити визначенням сексизму.

Що таке сексизм на думку авторів законопроекту

Сексизм – це будь-яка дія, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі інтернет або поза нею і скеровані на (або спричиняють):

порушення власної гідності або прав людини чи групи людей;

сексуальну, психологічну шкоду або страждання особи чи групи осіб;

створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища;

перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб;

підтримку та посилення ґендерних стереотипів.

Серед напрямків забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків пропонують додати «недопущення сексизму та дискримінації за ознакою статі».

Також депутати пропонують перелік того, що не вважатиметься сексизмом:

спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;

обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;

різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;

особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров’я;

позитивні дії.

У законопроекті не вказано, що таке позитивні дії, але в самому законі вже є визначення цього поняття. Це тимчасові заходи, які мають правомірну обґрунтовану мету для усунення юридичної чи фактичної нерівності між чоловіками й жінками, пише «Громадське».

Людині, яка вважає, що її дискримінували за ознакою статі, може скаржитися до держорганів, поліції, уповноваженому з прав людини або до суду.

Як пропонують карати за сексизм

До статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонують додати «вчинення сексизму». За сексистські дії зможуть покарати:

штрафом від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (170-340 грн);

громадськими роботами від 30 до 40 годин або адмінарештом до 7 діб.

За повторне порушення штраф може бути від 340 до 680 грн, громадські роботи 40-60 годин або адмінарешт до 15 діб.

Ініціаторами законопроектів є 10 депутатів, зокрема від «Слуги народу» Олександр Качура, Галина Третьякова, а також Олександр Корнієнко, який торік разом з очільником фракції Давидом Арахамією потрапив у сексистський скандал. Він назвав миколаївську політикиню Тетяну Домбровську «бабою робочою, як корабельна сосна».