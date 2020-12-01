Верховна Рада має намір надати батькам-чоловікам можливість брати відпустку до двох тижнів при народженні дитини. За відповідний законопроект у першому читанні на засіданні у вівторок, 1 грудня проголосував 301 народний депутат.

Як пише «Інтерфакс-Україна», законопроект «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною» пропонує доповнити Кодекс про працю і закон «Про відпустки» новим видом відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, яка оплачується коштом роботодавця.

У законопроекті зазначається, що така відпустка може надаватися не тільки чоловікові, який перебуває в шлюбі з жінкою, яка народила дитину, а й батькові дитини, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони разом проживають. Така відпустка також може надаватися бабусі чи дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею, якщо мати (батько) дитини одна (один) виховує її.

Законопроект також надає рівне право кожного з батьків дитини брати відпустку за доглядом за дитиною до трьох років.

Законопроект також закріплює право батьків неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства на додаткову відпустку.