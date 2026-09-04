Сексуальне здоров'я неабияк залежить від правильного харчування

Харчування впливає на здоров’я судин, рівень енергії та забезпечує організм поживними речовинами, що критично важливо для сексуального здоров’я, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець. Він називає дев’ять продуктів, які варто частіше включати у раціон, а також ті, яких слід уникати.

Продукти, важливі для сексуального здоров’я

Устриці. Вони багаті на цинк, необхідний для нормальної роботи репродуктивної системи та синтезу тестостерону. Достатня кількість цього мікроелемента сприяє збільшенню кількості сперматозоїдів у чоловіків та покращує їхню рухливість. А його дефіцит негативно впливає на рівень тестостерону та чоловічу фертильність. Джерелами цинку є м’ясо (яловичина, свинина), гарбузове насіння, кеш’ю, молочні (йогурт) та зернові продукти.

Гранат. Він містить поліфеноли та інші біологічно активні речовини, тож його споживання позитивно впливає на здоров’я серцево-судинної системи. «Невеликі дослідження також вивчали можливий вплив гранатового соку на еректильну функцію та рівень тестостерону. На думку дослідників, вживання гранатового соку може поліпшити настрій, посилити кровообіг і підвищити рівень тестостерону», – зазначає Олег Швець.

Шоколад. Він сприяє виділенню серотоніну, що покращує настрій і самопочуття. Какао містить біологічно активні сполуки, зокрема флаваноли, а шоколад – фенілетиламін та інші речовини, що позитивно впливають на роботу нервової системи.

Шпинат. Цей листовий овоч багатий на магній, залізо, фолати та інші поживні речовини. «Магній бере участь у багатьох фізіологічних процесах, зокрема, може підвищити рівень тестостерону, а залізо необхідне, зокрема, для утворення гемоглобіну та транспорту кисню, що позитивно діє на сексуальне здоров’я, особливо у жінок. Дефіцит заліза може супроводжуватися втомою та погіршенням самопочуття, що опосередковано впливає й на сексуальне життя», – пояснює експерт.

Кавун. За словами Олега Швеця, кавун містить велику кількість амінокислоти цитрулін, яка в організмі перетворюється на аргінін. «Він бере участь у синтезі оксиду азоту і сприяє розширенню кровоносних судин та нормальному кровотоку. Це допомагає забезпечити приплив крові до статевих органів, що важливо для ерекції», – каже лікар.

Авокадо. Він багатий на корисні для серця ненасичені жири та клітковину, які підтримують загальне здоров’я та забезпечують енергією. Авокадо також містить вітамін B6, який бере участь у роботі нервової системи. На думку дослідників, він може полегшити симптоми ПМС у жінок, такі як втома, здуття живота та дратівливість.

Кава або чай. Деякі дослідження виявляли зв’язок між помірним споживанням кофеїну та меншою поширеністю еректильної дисфункції у чоловіків.

Мака. Деякі дослідження та систематичні огляди вказують на можливий позитивний вплив маки на сексуальне бажання. Як зазначає гастроентеролог-дієтолог, фітонутрієнти, якими вона багата, можуть збільшити кількість сперматозоїдів, а також покращити статеву функцію. Корінь маки, який часто продають у вигляді порошку, можна додавати до йогурту, смузі, салатів, супів або випічки.

Жирна риба. Лосось, сардини, скумбрія та інша жирна риба містять велику кількість Омега-3 поліненасичених жирних кислот, що зменшують запальні процеси в організмі та корисні для серцево-судинної системи. Здоров’я судин і нормальний кровообіг безпосередньо важливі для сексуальної функції.

Які продукти та напої краще виключити з раціону?

Професор наголошує, що важливо уникати надмірного вживання алкоголю.

«Невелика кількість алкоголю може допомогти розслабитися. Однак у великій дозі алкоголь пригнічує роботу нервової системи, що негативно впливає на кровообіг і чутливість, а отже, може погіршити сексуальне збудження та ерекцію. Надмірне споживання алкоголю також зневоднює організм, що може спричинити втому, головний біль та посилення відчуття сухості», – пише Олег Швець.

За його словами, тривале зловживання алкоголем пов’язане також із гормональними порушеннями та сексуальною дисфункцією.

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Також, як зазначає Олег Швець, краще бути обережним із продуктами, багатими на насичені жири. Лікар пояснює, що регулярне надмірне споживання продуктів із високим вмістом насичених жирів, як-от жирна яловичина та вершкове масло, з часом може погіршити кровообіг, що своєю чергою може уповільнити приплив крові до статевих органів. Окрім харчування, важливе значення мають фізична активність, повноцінний сон і відмова від куріння.