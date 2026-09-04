9 корисних продуктів для підтримки сексуального здоров'я: що варто їсти частіше
Поради гастроентеролога-дієтолога
Харчування впливає на здоров’я судин, рівень енергії та забезпечує організм поживними речовинами, що критично важливо для сексуального здоров’я, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець. Він називає дев’ять продуктів, які варто частіше включати у раціон, а також ті, яких слід уникати.
Продукти, важливі для сексуального здоров’я
- Устриці. Вони багаті на цинк, необхідний для нормальної роботи репродуктивної системи та синтезу тестостерону. Достатня кількість цього мікроелемента сприяє збільшенню кількості сперматозоїдів у чоловіків та покращує їхню рухливість. А його дефіцит негативно впливає на рівень тестостерону та чоловічу фертильність. Джерелами цинку є м’ясо (яловичина, свинина), гарбузове насіння, кеш’ю, молочні (йогурт) та зернові продукти.
- Гранат. Він містить поліфеноли та інші біологічно активні речовини, тож його споживання позитивно впливає на здоров’я серцево-судинної системи. «Невеликі дослідження також вивчали можливий вплив гранатового соку на еректильну функцію та рівень тестостерону. На думку дослідників, вживання гранатового соку може поліпшити настрій, посилити кровообіг і підвищити рівень тестостерону», – зазначає Олег Швець.
- Шоколад. Він сприяє виділенню серотоніну, що покращує настрій і самопочуття. Какао містить біологічно активні сполуки, зокрема флаваноли, а шоколад – фенілетиламін та інші речовини, що позитивно впливають на роботу нервової системи.
- Шпинат. Цей листовий овоч багатий на магній, залізо, фолати та інші поживні речовини. «Магній бере участь у багатьох фізіологічних процесах, зокрема, може підвищити рівень тестостерону, а залізо необхідне, зокрема, для утворення гемоглобіну та транспорту кисню, що позитивно діє на сексуальне здоров’я, особливо у жінок. Дефіцит заліза може супроводжуватися втомою та погіршенням самопочуття, що опосередковано впливає й на сексуальне життя», – пояснює експерт.
- Кавун. За словами Олега Швеця, кавун містить велику кількість амінокислоти цитрулін, яка в організмі перетворюється на аргінін. «Він бере участь у синтезі оксиду азоту і сприяє розширенню кровоносних судин та нормальному кровотоку. Це допомагає забезпечити приплив крові до статевих органів, що важливо для ерекції», – каже лікар.
- Авокадо. Він багатий на корисні для серця ненасичені жири та клітковину, які підтримують загальне здоров’я та забезпечують енергією. Авокадо також містить вітамін B6, який бере участь у роботі нервової системи. На думку дослідників, він може полегшити симптоми ПМС у жінок, такі як втома, здуття живота та дратівливість.
- Кава або чай. Деякі дослідження виявляли зв’язок між помірним споживанням кофеїну та меншою поширеністю еректильної дисфункції у чоловіків.
- Мака. Деякі дослідження та систематичні огляди вказують на можливий позитивний вплив маки на сексуальне бажання. Як зазначає гастроентеролог-дієтолог, фітонутрієнти, якими вона багата, можуть збільшити кількість сперматозоїдів, а також покращити статеву функцію. Корінь маки, який часто продають у вигляді порошку, можна додавати до йогурту, смузі, салатів, супів або випічки.
- Жирна риба. Лосось, сардини, скумбрія та інша жирна риба містять велику кількість Омега-3 поліненасичених жирних кислот, що зменшують запальні процеси в організмі та корисні для серцево-судинної системи. Здоров’я судин і нормальний кровообіг безпосередньо важливі для сексуальної функції.
Які продукти та напої краще виключити з раціону?
Професор наголошує, що важливо уникати надмірного вживання алкоголю.
«Невелика кількість алкоголю може допомогти розслабитися. Однак у великій дозі алкоголь пригнічує роботу нервової системи, що негативно впливає на кровообіг і чутливість, а отже, може погіршити сексуальне збудження та ерекцію. Надмірне споживання алкоголю також зневоднює організм, що може спричинити втому, головний біль та посилення відчуття сухості», – пише Олег Швець.
За його словами, тривале зловживання алкоголем пов’язане також із гормональними порушеннями та сексуальною дисфункцією.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Також, як зазначає Олег Швець, краще бути обережним із продуктами, багатими на насичені жири. Лікар пояснює, що регулярне надмірне споживання продуктів із високим вмістом насичених жирів, як-от жирна яловичина та вершкове масло, з часом може погіршити кровообіг, що своєю чергою може уповільнити приплив крові до статевих органів. Окрім харчування, важливе значення мають фізична активність, повноцінний сон і відмова від куріння.