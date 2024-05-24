Господарський суд Києва зобов’язав приватне підприємство повернути у бюджет Зарічненської селищної ради понад 176 тис. грн, які громада переплатила під час купівлі рацій для армії. Про це 24 травня повідомили у прокуратурі Рівненської області.

За даними слідства, у вересні 2023 року Зарічненська селищна рада уклала з київським приватним підприємством договір постачання товарів оборонного призначення для однієї з військових частин ЗСУ.

«В укладеному договорі до ціни товару було включено податок на додану вартість, який, відповідно до вимог Податкового кодексу України, при купівлі товарів на потреби ЗСУ, не сплачується», – зазначають у прокуратурі.

Так, селищна рада переплатила приватному підприємству понад 176 тис. грн.

Окружна прокуратура скерувала до Господарського суду міста Київ позов щодо стягнення надмірно сплачених грошей, втім ще до рішення суду підприємство повернуло всю суму.