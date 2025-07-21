Спеціалістка Тисменицького райвідділу виконавчої служби купила Mercedes-Benz E-класу всього за 5 тис. доларів

Журналісти NGL.media знайшли у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості автомобілів. Згідно з дослідженням, неправильну вартість автомобілів вказали 7 посадовців із Прикарпаття.

Так, міський голова Гайворона Роман Волуйко задекларував MINICooper Countryman 2022 року за 9,2 тис. доларів, хоча середня вартість автівки на сайті Auto.ria у 4 рази вища і складає 38 тис. доларів.

Депутат Івано-Франківської облради Володимир Боднарчук вказав Mercedes-Benz GLC-Class за 16 тис. доларів при ринковій вартості автівки у 58,1 тис. доларів

Голова комісії Івано-Франківського бюро медико-соціальної експертизи Оксана Черняк задекларувала Honda M-NV 2023 року всього за 1,3 тис. доларів, при цьому середня вартість автівки на сайті Auto.ria у 15 разів вища і складає 19,9 тис. доларів.

Також занизила вартість придбаного автомобіля спеціалістка Івано-Франківського обласного військкомату Марія Шаховець, вказавши Mazda CX-5 2022 року за 8,6 тис. доларів при ринковій вартості у 31,7 тис. доларів.

Дільничий офіцер Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Володимир Стрільчук задекларував Volkswagen ID.4 2023 року всього за 500 доларів, хоча середня вартість автівки на сайті Auto.ria у 57 разів вища і складає 28,8 тис. доларів.

Адміністраторка ЦНАПу Коломийської міськради Олена Остяк вказала Nissan Ariya 2023 року за 10,4 тис. доларів при його ринковій вартості у 32,4 тис. доларів, а спеціалістка Тисменицького райвідділу виконавчої служби Христина Гришко – Mercedes-Benz E 220 2023 року за 5 тис. доларів, хоча середня вартість автівки на сайті Auto.ria у 16 разів вища і складає 81,5 тис. доларів.

За словами юриста Центру протидії корупції Олексія Бойка, занижена вартість майна може бути ознакою приховування активів чи прихованого хабаря, тож це можна кваліфікувати як незаконне збагачення, декларування неправдивої інформації, необґрунтованість активів, порушення закону під час отримання подарунків тощо.