Сенатори США погодилися розглянути законопроект американського сенатора від штату Техас Теда Круза щодо заходів проти російського газопроводу «Північний потік - 2», а він натомість пообіцяв перестати блокувати затвердження кандидатів на деякі державні пости. Голосування у сенаті пройде до 14 січня, заявив лідер демократів у верхній палаті, старший сенатор США від штату Нью-Йорк Чак Шумер, пише «Суспільне».

«Не пізніше ніж 14 січня 2022 року почнеться розгляд S.3436, представленого раніше сьогодні Тедом Крузом», – сказав Шумер.

Як зазначається, законопроект S.3436, що передбачає введення санкцій проти «Північного потоку-2», вніс республіканець Тед Круз. Після цього вони з Шумером розпочали переговори.

За даними видання Bloomberg, представник республіканців пообіцяв перестати блокувати затвердження кандидатур на 32 урядові посади в обмін на розгляд сенатом його ініціативи.

У сенат входять 100 законодавців, по 50 від республіканців та демократів. Для затвердження документа верхньою палатою він має отримати 60 голосів. Після голосування у сенаті ініціативу направлять до палати представників. Якщо конгрес схвалить запровадження санкцій, то документ має підписати президент США Джо Байден.

Варто нагадати, що наприкінці листопада низка американських ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джозефа Байдена намагається уникнути запровадження жорсткіших санкцій проти проекту російського газогону «Північний потік-2» попри те, що Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною. Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що у разі нападу на Україну, Штати запровадять проти Росії нові економічні санкції, від яких досі утримувались.