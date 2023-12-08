Forest Complex GORA – відпочинковий комплекс у самому серці Карпат

Як зазначають організатори, проєкт буквально розпочинає нову сторінку в історії компанії. Комплекс розташований у передмісті смт. Славсько у гірській частині Львівської області – місце, яке закохує з першого погляду величчю і красою природи карпатських лісів.

Комплекс презентували:

Марк Марченко – СЕО та засновник SENSAR Development;

Олена Бартуль – директорка та керівниця відділу продажу SENSAR Development;

Микола Тимоцко – засновник компанії Team Up Development.

У Львові презентували новий інвестиційний проєкт Forest Complex GORA

На заході також були присутні партнери, інвестори та гості, зацікавлені в розвитку прибуткової нерухомості. Forest Complex GORA – це відпочинковий комплекс, що розташований на вершині гори та пропонує панорамні краєвиди на 360°.

Він має власну розвинену інфраструктуру. Зокрема:

27 стилізованих котеджних будинків;

4 гектари лісу на вершині гори;

власну автомобільну дорогу вздовж всієї гори;

22 кілометри гірських пішохідних маршрутів;

2 гектари власного парку;

природні водойми;

оздоровчий SPA-центр;

критий та відкритий басейни;

розважальний та ігровий центри;

ресторан, з вікон якого відкривається панорама на карпатські гори;

зони для різноманітних видів активного відпочинку.

Унікальність проєкту в тому, що SENSAR Development надихнулись історичною спадщиною землі, і вирішили відтворити архітектурні мотиви в котеджних будинках. Як сказав Марк Марченко, засновник та СЕО Sensar Development: «Ми створюємо щось особливе, будуючи на землі славетних бойків. Це котеджне гірське містечко, де поєднано автентичні архітектурні мотиви Бойківщини з сучасним дизайном».

Відвідувачі заходу дізналися деталі інвестиційних можливостей

Головна особливість цього проєкту у тому, що в одному комплексі поєднаний унікальний відпочинок з інвестиційною привабливістю. Вкладаючи у відпочинковий комплекс GORA, можна абсолютно ні про що більше не турбуватися. Інвестори, які були присутні на презентації, отримали детальну інформацію щодо прибутковості комплексу.

Для отримання більш детальної інформації про комплекс звертайтеся до офісу продажу SENSAR Development за номерами: