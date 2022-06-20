Серед ексклюзивних футболок 24 каналу з’явилася нова з псом Патроном
Мерч 24 каналу можна придбати на сайті
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24 канал запустив лінію власного мерчу – футболки та горнятка із патріотичною символікою та тематикою війни. Нещодавно колекцію оновила футболка з героїчним собачкою ДСНС Патроном, який став народним улюбленцем.
Патрон – собака породи джек-рассел-тер’єр, який допомагає працівникам ДСНС шукати вибухівку. Його нагородили спецвідзнакою на Каннському фестивалі. А ще він бере участь у масових заходах в різних містах України, де його зустрічають з радістю.
Футболка із собакою Патроном
Також у магазині мерчу 24 каналу з’явилася футболка з написом I’m Ukrainian у білому та чорному варіанті.
Футболка I'm Ukrainian
Доступні також футболки та горнятка з іншими ексклюзивними принтами. Купівля мерчу від 24 каналу – це підтримка журналістів у боротьбі на інформаційному фронті.
Мерч 24 каналу можна придбати на сайті.
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