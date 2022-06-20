Патрон має власну Instagram сторінку і особисту нагороду на Каннському фестивалі

24 канал запустив лінію власного мерчу – футболки та горнятка із патріотичною символікою та тематикою війни. Нещодавно колекцію оновила футболка з героїчним собачкою ДСНС Патроном, який став народним улюбленцем.

Патрон – собака породи джек-рассел-тер’єр, який допомагає працівникам ДСНС шукати вибухівку. Його нагородили спецвідзнакою на Каннському фестивалі. А ще він бере участь у масових заходах в різних містах України, де його зустрічають з радістю.

Футболка із собакою Патроном

Також у магазині мерчу 24 каналу з’явилася футболка з написом I’m Ukrainian у білому та чорному варіанті.

Футболка I'm Ukrainian

Доступні також футболки та горнятка з іншими ексклюзивними принтами. Купівля мерчу від 24 каналу – це підтримка журналістів у боротьбі на інформаційному фронті.

Мерч 24 каналу можна придбати на сайті.