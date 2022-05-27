Патрон став лауреатом престижної собачої премії

Пес Патрон отримав каннську премію Palm Dog Award. Премію Palm Dog вручають у Каннах найкращому собаці, котрий знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю. Це щорічне неофіційне шоу нагород було започатковано 2001 року журналістом Тобі Роузом, натхненним його власним французьким фокстер’єром Маттлі, й нині є улюбленим для всіх задоволенням у передостанній день роботи Каннського кінофестивалю.

Зазвичай премію вручають собаці, яка знялась у фільмі, що брав участь у фестивалі

Українського Патрона нагородили відзнакою PalmDogManitarian, що вручається за зв'язок між людством і собаками.

Головну нагороду виграв Бріт, сріблястий пудель із фільму «Військовий поні» Джини Гаммелл та Райлі Кео. Фільм конкурував із українською картиною Максима Наконечного «Бачення метелика» у програмі «Особливий погляд». До слова, у «Баченні метелика» одним із героїв був чудовий пес Тарантіно. На жаль, він залишився без нагород. Сподіваємося на нагороди для фільму.

Нагадаємо, Патрон – український собака-винюхувач вибухівки, джек-рассел-тер'єр, талісман Служби України з надзвичайних ситуацій, який здобув велику популярність за часів російсько-української війни. За даними ДСНС, до 19 березня Патрон допоміг виявити понад 90 вибухових пристроїв, встановлених російськими військами.