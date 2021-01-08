Вищий суд у Вашингтоні розглянув звинувачення проти 40 затриманих учасників штурму Капітолію

У Вашингтоні за участь в штурмі Конгресу США перед судом постали 40 людей. Один з них розмовляв російською і йому був потрібний перекладач. Загалом поліція затримала близько 50 осіб. Фотографії найбільш активних підозрюваних виставили для опізнання, влада пообіцяла винагороду 1000 доларів за допомогу у встановленні учасників штурму. Про це повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на Washington Post.

Перші 40 учасників штурму постали перед судом у четвер, 7 січня. Їх звинуватили в незаконному проникненні і порушенні комендантської години.

«Одному заарештованому пред'явлено звинувачення в зберіганні «автоматичної зброї військового зразка» і 11 пляшок із запальною сумішшю. Іншого обвинуватили у нападі на поліцейського з хокейною ключкою. Ще один, якому був потрібен перекладач з російської, сказав судді: «Я не знаю, про яке незаконне вторгнення ви говорите», – цитує Washington Post Дзеркало тижня.

Радіо Свобода, посилаючись на інформацію журналістки BuzzFeed Ему О’Коннор, повідомляє, що затримано російськомовну жінку, яка мешкає в штаті Орегон.

Начальник поліції округу Колумбія Роберт Дж. Конті III пообіцяв затримати всіх учасників штурму. Їхні фото оприлюднили, за будь-яку допомогу в опізнанні обіцяють 1000 доларів винагороди.

Нагадаємо, 6 січня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес мав оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден. Внаслідок сутичок загинули п'ятеро людей.