Через смерть правоохоронця у відставку піде керівник поліції Капітолію

Ввечері 7 січня, від отриманих під час протестів у Конгресі травм, помер офіцер поліції Капітолію Браян Д. Сікнік. Він був поранений під час сутичок з протестувальниками. Про це повідомляє прес служба поліції Капітолію.

Після сутичок з протестувальниками офіцер повернувся до свого дивізіону і там знепритомнів. Його госпіталізували, але наступного дня, у четвер, 7 січня, близько 21.30 Браян Д.Сікнік помер у лікарні від отриманих травм.

Смерть правоохоронця буде розслідувати департамент столичної поліції, а керівник поліції Капітолію Стівен Сунд піде у відставку.

Офіцер поліції Капітолію Браян Д.Сікнік став п'ятою жертвою заворушень у під час штурму Капітолію у Вашингтоні. Вже загинули чотири людини. Одна людина загинула від вогнепального поранення, ще три, ймовірно, від отриманих травм.

Нагадаємо, що 6 грудня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес мав оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден. Тоді Конгрес США змушений був перервати своє засідання, а конгресменів і державних чиновників терміново евакуювали з будівлі. Але вже наступного дня у четвер, 7 грудня, Конгрес сполучених Штатів таки затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.