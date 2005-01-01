Серена Вільямс повертається на професійний корт після народження дитини

СпортРоман Ганкевич, 24 грудня1030

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Серена Вільямс повертається на професійний корт після народження дитини
Тенісистка виграла 23 турніри «Великого Шолому» і була першою ракеткою світу до 2016 року

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка у вересні 2016 народила дочку, оголосила про повернення в професійний спорт. Про це інформує ВВС.

Як повідомляється, наступного тижня вона зіграє на виставковому турнірі в Абу-Дабі. 30 грудня 36-річна екс-перша ракетка світу зіграє з латвійською тенісисткою Оленою Остапенко.

Вільямс-молодша, яка виграла 23 турніри «Великого Шолому» заявила, що дуже рада повернутися на корт. Востаннє вона зіграла матч на професійному рівні в січні на Australian Open, який виграла. Тренер спортсменки Патрік Муратоглу заявив, що поки не зрозуміло, чи зіграє вона на Відкритому чемпіонаті Австралії цього року. Але директор турніру сказав, що Вільямс, швидше за все, виступить в Мельбурні.

Наразі вона займає 22-е місце в світовому рейтингу, і їй не знадобиться відбірковий тур для участі.

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