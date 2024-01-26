Гроші підуть на тепловізійні дрони для військових на фронті

Блогер та активіст Сергій Стерненко оголосив про початок масштабного збору 100 млн грн на потреби військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про понад 2300 FPV-дронів із тепловізійним обладнанням.

Про старт збору «Теплі дрони для холодних росіян» Сергій Стерненко повідомив у п’ятницю, 26 січня. За зібрані кошти активіст спільно із блогером Ігорем Лаченковим закуплять дрони, які одразу надійдуть на фронт.

«Наші дрони вже створили росіянам великі проблеми у світлу пору доби. У них ускладнилась логістика, а це ротації, підвози БК, провізії та засобів обігріву.Тому їм доводиться все це робити вночі. Час це змінити! Ми хочемо забезпечити низку підрозділів товстими і дуже товстими дронами із тепловізійними камерами. Підійдемо до цього так, щоб завдати ворогу якомога більшої шкоди», – заявив Сергій Стерненко.

За кілька годин від початку збору українці зібрали чверть необхідної суми – понад 25 млн грн. Долучитися до збору «Теплі дрони для холодних росіян» можна тут.

Нагадаємо, у Львові триває збір для 125 окремої бригади ТрО, який організували під час виставки у пам’ять загиблого бійця бригади Святослава Лукащука. Фотороботи загиблого військовослужбовця можна переглянути у просторі 31_ArtSpace на вул. Яблонської, 31, до 27 січня.