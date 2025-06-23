Рокитнівський районний суд виніс вирок майстер-сержанту Івану Х. за зловживання впливом. Обвинувачений вимагав у підлеглого 4000 доларів хабара, аби повернути його з відрядження у Донецькій області до військової частини. За скоєне військовослужбовцю призначили 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 19 червня, у липні 2023 року майстер-сержант Іван Х. перебував із іншими військовослужбовцями у селі Березове Сарненського району. Саме тоді обвинувачений запропонував старшому солдату за 4000 доларів хабара вплинути на рішення командування щодо виключення його зі списків на відправлення у зону бойових дій.

Оскільки підлеглий обвинуваченого відмовився від пропозиції, то 31 жовтня 2023 року його перевели до комендатури швидкого реагування й пізніше відправили у Донецьку область. У період з 15 по 22 лютого 2024 року майстер-сержант телефонував солдату та продовжував переконувати, що за 4000 доларів винагороди поверне його з фронту до військової частини.

Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою провину та співпрацював зі слідством. Суддя Алла Комзюк визнала Івана Х. винним за ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою) та призначила 68 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.