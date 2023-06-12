У понеділок , 12 червня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як наші правоохоронці спочатку відкривають, а потім закривають сфальсифіковані кримінальні провадження проти волонтерів.

Днями стало відомо, що Офіс генпрокурора закрив кримінальне провадження щодо продажу ввезених для фронту автомобілів, у якому фігурували львівські волонтери Назарій Островський та Святослав Літинський. Провадження відкрили минулого року, а тепер закрили за відсутністю доказів.

Ця справа набула великого розголосу через обшуки у Святослава Літинського, який давно знаний своєю активною громадянською позицією і боротьбою за мовні права в Україні. У вересні минулого року київська поліція спеціально приїхала до Львова, щоб провести у Літинського обшуки саме тоді, коли він сам перебував за кордоном, щоб привести автомобіль для військових.

Щоб увійти до помешкання волонтера поліцейські повідомили його дружині, що принесли повістку. Виявилось, що це була брехня. Натомість вони почали шукати докази продажу автомобілів для ЗСУ. За кілька годин знайшли хіба що 15 тисяч гривень особистих коштів Літинського. Цю шалену суму вилучили. Того ж дня обшуки провели і в Назарія Островського, який разом з Літинським доставляв автомобілі для військових. Підозри поліції стосувалися двох автівок для капелана, який служив на Миколаївському напрямку.

«Назар Островський допомагав мені купувати і привозити автомобілі з-за кордону. І, наскільки я розумію, поліція вирішила, якщо він мені допомагав привозити якісь інші автомобілі, то, можливо, я маю стосунок й до цього автомобіля. І саме тому, наскільки я зрозумів, поліція вирішила зробити в мене обшуки і шукати якісь докази цього. Замість того, щоб просто звернутися до мене і запропонувати дати пояснення. Справа дуже передбачувано закінчилася. А загалом, яка причина цієї всієї діяльності, чому Назар собі спокійно не працював чи іншою діяльністю не займався.. Тому що держава не забезпечила майном армію і кого ми тепер будемо судити: тих, хто не забезпечили чи тих, хто пробують забезпечити армію? Поліція Києва вирішила, що волонтерів простіше», – прокоментував Святослав Літинський.

Тут важливо, відзначити два моменти. По-перше, Літинський виступав у провадженні як свідок. Тобто у нього мали би взяти свідчення, а натомість провели маски-шоу в його квартирі і вилучили особисті заощадження. По-друге, раптові обшуки у Львові проводили київські поліцейські, без залучення місцевих колег. Після того, як на захист Літинського і Островського виступило дуже багато людей, поліція опублікувала фрагменти телефонних розмов, а також відеозаписи передачі автомобілів у цій справі.

Мова йшла саме про два автомобілі для військового капелана Ігоря Плохого. На відеозаписі нібито зафіксовано процес передачі машин і грошей – 5100 євро та 400 доларів. Підкреслюю, що це сума за два автомобілі. Це відео супроводжував коментар тоді ще голови Національної поліції, а сьогодні Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Там він огульно назвав волонтерів шахраями і згадав у цьому контексті ім’я Святослава Літинського, хоча й відзначив, що той виступає у провадженні свідком.

А ще відомо, що про справу Островського і Літинського президентові Зеленському доповідав тодішній міністр внутрішніх справ Монастирський. І на основі його пояснень Зеленський у соцмережах теж озвучив версію про те, що деякі волонтери у нас нібито шахраї. Чи вважати такі слова президента тиском на правосуддя? Питання риторичне.

Схема, за якою у наших силових органах клепають подібні справи, вже добре відома. Зазвичай вживані автомобілі для Збройних Сил України волонтери везуть з-за кордону, бо там вони дешевші. Але дешевші не означає безкоштовні. І волонтери отримують кошти від жертводавців, а самі знаходять і привозять ці автомобілі. У цьому й полягає таке волонтерство: витратити свій час і зусилля, щоб привезти автомобіль для війська.

Однак момент передачі коштів у цій історії залишається. Силовики знаходять підставну особу, яка телефонує з настирливим проханням якнайшвидше передати автомобіль хлопцям, які потрапили під обстріл десь на гарячому напрямку. З’ясовує вартість авто, передає гроші. Все це фіксують на аудіо і відео, а тоді відкривають кримінал.

За такою схемою підставили не лише Островського і Літинського, але й інших волонтерів зі Львова – Олеся Дзиндру і Юрія Музичука. Минув майже рік, а в тій справі слідство теж зупинилося, бо нічого не знайшло. Тепер чекаємо, що Дзиндру і Музичука виправдають і закриють проти них провадження. Для того, щоб довести свою невинуватість Назарію Островському довелося докласти неабияких зусиль.

«Перемога ця далася шляхом залучення кількох різних стейкхолдерів: це і громадськість, це народні депутати, громадські організації, це розголос через ЗМІ великий. Ми по пунктах пройшлися, повністю по всій процедурі. Як все відбувалося, крок за кроком. Наші дії, що ми робили, куди передавали, з ким спілкувалися. Всі переписки, банківські виписки, рахунки. І коли Генпрокуратура в цьому всьому розібралася, взагалі перестали бути будь-які питання цього кримінального правопорушення», – розповів Островський.

Отож наші правоохоронні органи все ще полюбляють гру «Доведи, що ти не верблюд». І тому закриття провадження у справі Островського і Літинського дуже важливе. Воно вказує на те, що система спрацювала проти чесних людей, які допомагали нашому війську в часи війни. І така справа не єдина. Минулого року по країні покотилася хвиля таких сфабрикованих проваджень.

«Я вважаю, що це перший прецедент, який показав, що це можливо. Але я вважаю, що остаточна перемога буде тоді, коли кожен волонтер, який чесно працював на ЗСУ, буде оправданий. Тому що в нашому випадку зараз виглядає так: ті волонтери, які працювали зранку до ночі, які їздили, возили, робили, замість похвали від держави, отримали звинувачення, кримінальні провадження, це взагалі сюр», – прокоментував Назарій Островський.

І ще один важливий акцент. Я не вважаю, що всі правоохоронці нечесні і лише й прагнуть, щоб когось підставити. Навіть сьогоднішня наша історія свідчить, що в системі є порядні люди і що правда має шанс перемогти. Я також не кажу, що всі, хто займається волонтерством, це чисті ангели. Я вже розповідав у ZAXID.NET Новинах історію естонського фонду «Слава Україні» і його українського партнера Геннадія Васьківа з фондом «Все для перемоги». Там мова йде про мільйонні зловживання, а не про підставу на п’ять тисяч євро. Відчуйте різницю.

Але у випадку Островського чи Дзиндри справу швиденько зшили білими нитками, а у випадку Васьківа з естонцями Олександру Чернову – інформатору, який заявив про зловживання, підкинули гранатомет у машину і впаяли домашній арешт. Отакі парадокси нашого буття. Тож бажаю всім нам навчитися відрізняти істину від брехні.